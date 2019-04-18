Житель Челябинска позарился на старенькую семерку

Автолюбитель из Челябинска стал жертвой собственной беспечности. Припарковав машину на неохраняемой стоянки, он лишился своего автомобиля.

В дежурную часть Калининского отдела полиции обратился местный житель, который сообщил, что из двора дома, расположенного по улице Лебединского, неизвестный угнал его «семерку». Это произошло ночью, мужчина случайно выглянул в окно и увидел, что машины нет.

«В ходе проведения мероприятий в рамках плана «Перехват» инспекторы дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемого и доставили его в районный отдел полиции. Им оказался ранее не судимым местный житель», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Угонщик рассказал, что он просто вскрыл отмычкой замок и спокойно угнал машину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомашина изъята и возвращена владельцу.

«Необходимо проявлять бдительность по сохранности автотранспорта и личного имущества, с целью предупреждения фактов краж и угонов автотранспорта, а также хищений имущества из салонов автомашин. Не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также, не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - отметил начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Андрей Айбулатов.

В случае совершения преступления необходимо сразу обратиться в полицию с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам».