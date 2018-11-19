Житель Челябинска устроил смертельное ДТП в Курганской области. По факту аварии возбуждено уголовное дело

ДТП со смертельным исходом произошло 18 ноября на 240 километре автодороги «Иртыш» на территории Кетовского района. Житель города Челябинска, управляя автомобилем «Даф» с прицепом, двигался со стороны Челябинска в сторону Кургана. При торможении произошел выкат полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем «Вольво» с прицепом.

«В результате ДТП водитель «Вольво», житель города Иркутска от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Во избежание заторов, сотрудниками ГИБДД осуществлялось регулирование дорожного движения на месте происшествия», - сообщили в МВД по Курганской области.

Следователем ОМВД России по Кетовскому району по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.