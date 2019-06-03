Житель Челябинска устроил стрельбу по прохожим

В Парковом местный житель с балкона своей квартиры устроил стрельбу по прохожим и припаркованным автомобилям. Полиция ищет хулигана

Об инциденте, который произошел на Краснопольском проспекте, написали очевидцы в социальных сетях.

«Не знаю, что за психологическую травму стрелок получил, что решил периодически стрелять по людям. Люди уже выяснили с какого балкона это происходит, а аптека, стекла, которой ты перестрелял, уже обратилась в полицию. Не важно, взрослый ты по биологически возрасту, или ещё дитя, но безнаказанным это не останется», - писала местная жительница.

Пользователи сети также отметили, что стрельба также велась по припаркованным автомобилям и прохожим. И это далеко не первый случай.

«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.