Житель Челябинска выбросил в окно собственного кота – живодера будут судить

Житель Челябинска предстанет перед судом Металлургического района по обвинению в жестоком обращении с животным. Мужчине предстоит ответить за содеянное – он выбросил с пятого этажа собственного кота – по части первой статьи 245 УК РФ.

Домашнего питомца обвиняемый выкинул в окно в марте этого года. Кот, упав на снег, прополз около трех метров к углу дома, прежде чем умереть.

О своем поступке мужчина рассказал соседке, а жену, пришедшую домой утром следующего дня и спросившую, где ее любимец, обманул, сказав, что животное убежало. Правду супруга обвиняемого узнала от соседки, которая сообщила о случившемся и сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.