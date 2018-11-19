Житель Челябинской области незаконно хранил оружие и патроны

В Челябинской области сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Им оказался 48-летний житель города Усть-Катава. Теперь мужчине «светит» реальный срок.

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Златоуст в ходе обыска у подозреваемого нашли под диваном две гладкоствольных «двухстволки» 12 калибра. А также 63 патрона такого же калибра и четыре банки с порохом. Разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия у мужчины не было, так как и не было самого охотничьего билета.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного отделения МВД России на транспорте, проведенная экспертиза показала, что два ружья исправны и пригодны к дальнейшей стрельбе. Патроны считаются боеприпасами. Следователями линейного отделения полиции на станции Златоуст в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.