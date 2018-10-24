Житель Челябинской области регулярно воровал железнодорожное имущество

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Карталы раскрыли кражу железнодорожного имущества работником железнодорожного депо. Мужчина на протяжении четырех месяцев выносил с предприятия куски цветного металла.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 35-летний сотрудник депо, работая заливщиком на предприятии, с июля по октябрь выносил слитки баббита, намереваясь сдать металл в пункт приема цветного лома.

Всего за четыре месяца житель Карталов похитил 58 слитков общим весом 255 килограммов. Своими противозаконными действиями он нанес ущерб железной дороге в размере 87 тысяч рублей. Кстати, баббит предназначался для заливки и обработки подшипников.

Во время оперативной разработки работник депо был задержан дома. Силовики предъявили мужчине ордер на обыск. Результат оказался положительным. В доме у карталинца нашли похищенные слитки, которые изъяли, а на злоумышленника возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ - кража.