Житель Еманжелинска ограбил ювелирные магазины на полмиллиона рублей

Чебаркульскими полицейскими задержан подозреваемый в грабеже золотых украшений на сумму около 400 тысяч в Копейске и Чебаркуле. Стражи порядка сейчас проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

В дежурную часть полиции Чебаркуля поступило сообщение из одного из ювелирных магазинов о том, что неизвестный молодой человек похитил золотые изделия из торговой точки. Он попросил показать ему ювелирные украшения. После того, как продавец достала подставку с золотыми изделиями, он схватил ее из рук женщины и убежал. Ущерб, причиненный действиями неизвестного, похитившего 24 цепочки, составил более 130 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в течение суток в Челябинске задержан молодой человек, подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за преступления имущественного характера 18-летний житель Еманжелинска. В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска областкого Главка установлена причастность молодого человека к совершению аналогичного преступления на территории Копейска. Находясь в торговом зале павильона одного из крупных торговых центров этого города, еманжелинец аналогичным способом похитил золотые цепочки на сумму 252 тысячи рублей», - сообщила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж. Сотрудниками полиции у задержанного изъяты две золотые цепочки и 1800 рублей. По словам подозреваемого, остальные золотые цепочки он сдал в скупку за 15 000 рублей и продал в Челябинске на сумму 50 тысяч рублей. Вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Полицейские предпринимают меры к установлению местонахождения похищенного имущества.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.