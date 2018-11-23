Житель Копейска убил родного дядю, сжег его тело, а обугленные останки разбросал по улице

Вынесен приговор жителю Копейка (Челябинская область), совершившему жестокое убийство своего родного дяди. На преступление мужчина пошел, защищая своего отца, у которого родственник требовал денег на выпивку.

Копейским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Копейска. Мужчина обвинялся совершении убийства и хищении имущества.

Преступление было совершено 19 июля 2017 года во дворе дома, расположенного по улице Матросова. В нем проживает отец обвиняемого. В тот злополучный день к нему в гости пришел родственник, ведущий асоциальный образ жизни и стал требовать денег на выпивку. Подсудимый находился там же и решил вступиться за своего папу.

«Он нанёс дяде не менее 100 ударов руками, ногами и другими неустановленными тупыми предметами по голове, туловищу и конечностям. Затем принудительно влил в рот потерпевшему не менее двух литров этилового спирта, после чего умышленно надел на голову потерпевшему полимерный пакет тем самым лишил его доступа к кислороду для дыхания. Убедившись, что дядя мёртв подсудимый сжёг его тело в огороде, а обугленные останки выбросил на улицу», - сообщил помощник прокурора Копейска Диар Успанов.

Следователи также установили, что летом этого же года подсудимый совершил еще одно преступление. Из квартиры своей бывшей сожительницы он похитил ноутбук стоимостью 18 тысяч рублей.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд принял во внимание, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности и тот факт, что у него на иждивении находятся малолетние дети, и назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок копейчанин будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.