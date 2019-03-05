Житель Магнитогорска получил условный срок за жестокое убийство собаки соседей

Житель Магнитогорска (Челябинская область) получил условный срок за жестокое убийство дворняги. Он признан виновным по части первой статьи 245 УК РФ.

Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, собаку он убил в декабре ушедшего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В гости к осужденному пришли соседи, которые привели с собой питомца. Хозяину жилища это не понравилось. Он грубо затащил собаку на балкон, придавил к полу и перерезал ей горло.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и заявил, что в трезвом виде вреда животному никогда бы не причинил.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.