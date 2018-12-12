Житель Магнитогорска угнал у собутыльника машину и попал на ней в ДТП

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне иномарки. Местный житель забрал ключи от автомобиля у собутыльника, пока тот спал

В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль «Шевроле». Пока он писал заявление о пропаже автомобиля, пришло сообщение о том, что похожая машина попала в ДТП.

Прибыв на место аварии, полицейские установили, что в аварию угодил именно угнанный автомобиль. Владелец иномарки с удивлением узнал в сидящем за рулем своего знакомого.

Как выяснилось, мужчины сидели и распивали спиртное в одной компании. Когда владелец машины уснул, то его собутыльник вытащил у него из кармана ключи от авто и поехал кататься по городу.

«В отношении угонщика составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Решением мирового судьи нарушителю назначен административный арест сроком 10 суток.

Кроме того, отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.