Житель Миасса без штанов стал звездой Интернета

Житель Миасса (Челябинская область), забывший или не посчитавший нужным обуться, надеть штаны, а заодно и нижнее белье, стал звездой Интернета.

Видео, на котором невозмутимый мужчина без исподнего выходит из магазина с бутылкой водки в руках, появилось в группе «Инцидент Миасс» вчера вечером, 27 сентября. К настоящему времени пост собрал уже больше 16 тысяч просмотров, около 150 «лайков», с десяток репостов и больше сотни комментариев.

Пользователи сообщества вовсю фантазируют относительно причин, побудивших мужчину пойти в магазин без штанов, но зато в теплой кофте.

«Трусы отдал в залог», «Заплатил за ипотеку», «Видимо, с бодуна жестокого был, что аж про штаны забыл», «На спор зарубился», «Проиграл чел» и так далее. В основном комментарии добродушные, людям весело. Есть и те, кто подозревает наличие у эпатажного покупателя признаки серьезной психической нестабильности. Как аргумент – отсутствие стыда наготы.

Одна из подписчиц оптимистично заметила: Самое главное – все при себе».

Видео из группы «Инцидент Миасс» ВКонтакте