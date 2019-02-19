Житель Миасса истязал девятилетнего сына

Жителю Миасса (Челябинская область) предъявлено обвинение в истязании девятилетнего-летнего сына. Синяки на теле ребенка заметила учительница и забила тревогу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«В период декабря 2018 - января 2019 года в Миассе обвиняемый наносил побои и истязал 9-летнего сына. Синяки на теле ребенка заметила учитель, которая сообщила в управление соцзащиты. Специалисты управления соцзащиты побывали в квартире у ребенка, после чего направили его в центр помощи детям и обратились в следственные органы», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Судом по ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инициирован вопрос о лишении обвиняемого родительских прав.