Житель Миасса, продававший «синтетику», отправился в колонию. Наркоторговец проведет за решеткой 16 лет.

Сегодня, 28 апреля, челябинский областной суд огласил приговор Яну Петренко.

Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в особо крупном размере, а также в покушении на сбыт наркотиков.

«Суд установил, что в январе 2017 года в Миассе, при неустановленных следствием обстоятельствах, Петренко, с целью последующего сбыта, приобрел более килограмма синтетического героина и спустя несколько месяцев нашел покупателя на «товар». Днем 6 апреля 2017 года мужчина встретился с клиентом вблизи реки Миасс, где продал ему более 38 граммов «синтетики», - сообщает пресс-служба областного суда.

В этот же день оба были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Известно, что наркотическое вещество содержало карфеталин. Оставшиеся наркотики подсудимый хранил на соседнем от его дома участке возле АЗС.

«В результате осмотра места происшествия оперативными сотрудниками УФСБ России по Челябинской области были обнаружена и изъята полимерная шестилитровая бутылка с этикеткой «NIAGARA», привязанная к дереву, в которой находилось наркотическое средство – карфентанил, массой не менее 1015,6 граммов. Также была найдена стеклянная банка с наркотическим средством – веществом, массой не менее 96,8 граммов», - рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Милена Милых.

В судебном заседании Петренко заявил, что полностью признает свою вину в продаже синтетического героина клиенту.

При этом утверждал, что оставшиеся наркотики он хранил не с целью сбыта, а для личного употребления.

«Государственное обвинение настаивало, чтобы Петренко по совокупности совершенных преступлений, был приговорен к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - добавила Милена Милых.

В итоге суд назначил Петренко наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд.