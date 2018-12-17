Житель Миасса убил собутыльника и сбросил тело с пятого этажа

Пьяный житель Миасса (Челябинская область) во время распития спиртных напитков поссорился с собутыльником, задушил его и тело выбросил с пятого этажа на дорогу. Преступление было совершено по глазах у сожительницы потерпевшего, которая и заявила об убийстве в полицию.

Миасским городским судом вынесен приговор в отношении 36-летнего Алексея Григорьева, который признан виновным в убийстве местного жителя.

14 июля 2018 года Алексей Григорьев вместе погибшим и его сожительницей распивали спиртные напитки в квартире, расположенной в доме на проспекте Автозаводцев. С ними он познакомился накануне возле магазина, куда заехал после посиделок на работе, чтобы купить очередную порцию спиртного. Новые знакомые пригласили его к себе в гости, чтобы продолжить веселье. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый повалил потерпевшего на пол, сначала избил его, а затем задушил веревкой.

«После чего, чтобы довести свой умысел на причинение смерти до конца, обвиняемый открыл окно указанной квартиры, расположенной на пятом этаже, взял потерпевшего на руки, переместил на край оконного проема и столкнул вниз на асфальтированный участок дороги, после чего скрылся с места преступления», - сообщил прокурор Миасса Евгений Ветошкин.

При предоставлении доказательств стороной обвинения были допрошены свидетели обвинения, в том числе очевидец преступления – сожительница потерпевшего, которая настаивала на том, что преступление совершил именно Григорьев. Он свою вину так и не признал.

Алексей Григорьев признан виновным в убийстве. Ближайшие девять лет он проведет исправительной колонии строгого режима.