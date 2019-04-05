Житель Санкт-Петербурга устроил дебош в аэропорту Челябинска

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские сняли с рейса пассажира из северной столицы России, который в состоянии алкогольного опьянения мешал работе экипажа.

Четвертого апреля 2019 года в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна рейса «Челябинск – Москва» требуется наряд полиции.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя города Санкт-Петербурга, который во время посадки находился в состоянии алкогольного опьянения, имел неопрятный вид и своим поведением мешал работе экипажа. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Челябинска, где в отношении него полицейские составили административный протокол.