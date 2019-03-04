Житель Саткинского района поехал в Тобольск, чтобы делать «закладки» на кладбище

В Тобольске передано в суд дело в отношении жителя Саткинского района (Челябинская область) за покушение на сбыт почти килограмма наркотиков. В момент задержания наркокурьер находился под кайфом.

Тобольская межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Саткинского района Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», наркокурьера полицейские задержали 15 января 2019 года у центральных ворот Завального кладбища в Тобольске. Он пытался сделать очередную «закладку» с наркотиками. При досмотре в кармане его куртки стражи порядка обнаружили 40 свертков с синтетическим веществом. Наркокурьер также указал место ранее сделанной им «закладки». Задержанный признался, что наркотики предназначались для распространения на территории Тобольска через Интернет. Сколько парень успел заработать на сбыте наркотиков неизвестно.

«Опасные вещества были изъяты и на съемной квартире молодого человека. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного потреблением наркотического средства - производное N-метилэфедрона. Именно данное вещество и пытался сбыть наркоделец в Тобольске. Всего было изъято более 0,7 килограмма наркотического средства», - сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Житель Саткинского района сейчас находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тобольская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Тобольский городской суд Тюменской области.