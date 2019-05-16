Житель Снежинска, заразивший любовницу ВИЧ, не хотел в колонию

Прокурор отстоял законность приговора в отношении жителя Снежинска, осужденного за заражение любовницы ВИЧ-инфекцией.

Прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность приговора Снежинского городского суда в отношении гражданина, осужденного по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни» к двум годам лишения свободы.

«Судом установлено, что осужденный в период с января по август 2016 года в Снежинске, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, заразил местную жительницу указанной инфекцией, несмотря на то, что был предупрежден об уголовной ответственности за указанные действия. Материалами дела установлено, что мужчина в 2017 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия в отношении другой потерпевшей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Защитник осужденного обжаловал приговор в суде второй инстанции, просил оправдать осужденного ввиду недоказанности его вины. Областной суд с учетом позиции прокурора не согласился с доводами стороны защиты и меру наказания в виде реального лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.