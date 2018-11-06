Житель Сосновского района застрелил соседа и сбросил его труп в колодец
Житель Сосновского района (Челябинская область) застрелили соседа и сбросил его труп в колодец. Убийца заключен под стражу.
В Челябинской области 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства.
«По версии следствия, в дневное время 25 октября 2018 года обвиняемый в одном из частных домов поселка Витаминный Сосновского района в ходе бытового конфликта произвел выстрел из охотничьего ружья в соседа. Ранения, полученные потерпевшим, оказались смертельными. После произошедшего обвиняемый вывез тело убитого из дома и спрятал его в канализационном колодце», - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.
По ходатайству следователя СК судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.