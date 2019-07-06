Житель Усть-Катава задержан за призывы к экстремизму и арсенал оружия

В Челябинской области сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД области совместно с сотрудниками УФСБ региона задержан житель Усть-Катава (Челябинская область). У него в доме были найдены самодельные взрывные устройства. Неоднократно в сети Интернет задержанный высказывал лозунги экстремистского содержания.

«В доме подозреваемого обнаружено огнестрельное и холодное оружие, патроны разного калибра, различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья. Часть изъятых предметов молодой человек изготавливал самостоятельно», - сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, задержанный неоднократно призывал к свержению действующей власти. Взрывчатое вещество как и патроны, обнаруженные в его доме, по своей силе могут пробить бронежилет.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.