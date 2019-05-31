Житель Увельского района торговал медалями и орденами

В Увельском районе (Челябинская область) полицейскими задержан продавец государственных наград. Награды и медали неработающий местный житель покупал через Интернет.

В поле зрения сотрудников уголовного розыска оказался неработающий житель Увельского района, который приобретал и сбывал государственные награды. Оперативники установили, что подозреваемый в течение нескольких месяцев посредством Интернета занимался скупкой медалей с документами, а затем искал покупателей и продавал их. За период своей противоправной деятельности мужчина продал около 40 наград.

«В ходе обыска оперативники изъяли медали "За оборону Советского Заполярья", "За оборону Москвы", "За отвагу", "За боевые заслуги", Орден Красной Звезды. Награды оцениваются суммой не менее 70 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Мужчине грозит до трех месяцев ареста.