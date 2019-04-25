Житель Уйского района устроил крупный лесной пожар

Житель Уйского района (Челябинская область), чтобы выжечь старую траву, прикрепил подожжённую автомобильную покрышку к мотоблоку. Его действия привели к распространению огня с земель сельхозназначений на территорию лесного фонда. Общая площадь пожара составила 83 гектара.

Благодаря оперативной работе представителей полиции и работников Чебаркульского лесничества нарушитель был установлен в течение следующих суток. Предварительный ущерб зеленому фонду области составил более миллиона рублей. Ведутся следственные работы.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Красноармейского, Сосновского, Уйского, Верхнеуральского, Кунашакского муниципальных районов и Миасского городского округа. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в два и более раз.

Как сообщает пресс-служба управления лесами региона, за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 156,9 гектаров, к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечено 79 нарушителей.

Возгорания произошли на территории Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, Красноармейского, Кыштымского, Миасского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. На тушении были задействованы 176 человек и 62 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 99 лесных пожаров на площади 869,92 гектаров.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.