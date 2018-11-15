Житель Южного Урала отправится за решетку, как рецидивист, за наркотики

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий полиции и таможни, в Челябинске перекрыли канал поставки наркотиков из-за границы. В марте этого года силовики задержали жителя Чебаркуля (Челябинская область) на месте закладки крупной партии гашиша.

Южноуральские оперативники обнаружили на одном из перегонов Южно-уральской железной дороги схрон с крупной партией наркотиков и устроили засаду. Злоумышленник не заставил себя долго ждать, полицейские задержали его во время выемки. Им оказался чебаркулец. Ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Сотрудниками полиции в сумке, принадлежащей задержанному, было обнаружено 18 брикетов темно-зеленого цвета. Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению экспертов, веществом был гашиш, общей массой 14 килограммов 580 граммов, а это особо крупный размер.

На подозреваемого в сбыте наркотиков завели уголовное дело сразу по трем статьям - части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, а также пунктами «а», «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении преступления. Материалы уголовного дела направлены в Чебаркульский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба Южно-Уральского линейного управления на транспорте