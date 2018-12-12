Житель Южного Урала похитил постельное белье из пассажирского вагона

Полицейские транспортной полиции Челябинска задержали 50-летнего жителя города, который умудрился похитить пять комплектов постельного белья из пассажирского состава, который готовился к отправлению в путь.

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте получили оперативную информацию о том, что похищено пять комплектов постельного белья из пассажирских вагонов, стоящих на железнодорожных путях Новотехнического парка станции Челябинск-Главный.

Силовики проверили информацию и она подтвердилась. Вор оказался резервным проводником и на момент кражи находился на отдыхе. Достоверно зная о том, что в парке составы готовятся к отправке по маршруту следования, пошел на «дело».

Мужчина тайно проник в вагоны и забрал из них пять упаковок с постельным бельем, предназначенных для пассажиров. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб предприятию на сумму более трех тысяч рублей.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе линейной полиции, в настоящее время дознавателями в отношении задержанного вора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит реальный срок.