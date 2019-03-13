Житель Южноуральска попал за решетку из-за огромного долга по алиментам

Житель Южноуральска (Челябинская область) получил реальный срок за огромный долг по алиментам в отношении двух дочерей, составивший 1,7 миллиона рублей. В исправительной колонии строгого режима 41-летний мужчина, признанный виновным по части первой статьи 157 УК РФ, проведет четыре месяца.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области, исполнительное производство по взысканию с южноуральца алиментов, которые он не платил с 2004-го года, было возбуждено в 2014-м году.

На матери своих детей должник официально женился только после рождения второй дочери, отцовство пришлось устанавливать через суд. Супруге в браке Виктор М. никак не помогал. В 2004 году женщина подала на алименты. Через три года они развелись, и нерадивый отец попал за решетку за совершение тяжких преступлений. На свободу вышел в 2014-м.

К этому времени его бывшая супруга второй раз вышла замуж, уехала с младшей дочерью по месту жительства нового мужа. Старшая девочка осталась в Южноуральске вместе с бабушкой по материнской линии. Сейчас ей уже 20 лет, она студентка. К отцу не испытывает никаких чувств, практически не видится с ним, хотя часто навещает его родителей: своих дедушку и бабушку.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в Южноуральском отделе судебных приставов, мужчина пояснил, что не платил алименты ввиду того, что дети себя «неправильно вели», им от него нужны были только деньги. При этом он никак не мог объяснить, как соотносятся его слова с тем фактом, что младшая дочь вообще его не помнит и считает родным отцом отчима. А старшая девочка лишь однажды получила от отца подарок в виде пары сапог стоимостью две тысячи рублей.

В марте 2018 года должник был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Наказание - 20 часов обязательных работ - отбыл, но к выплате алиментов не приступил.