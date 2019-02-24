Жителей частично обрушившегося дома в Магнитогорске повторно эвакуировали

Жители частично обрушившегося дома в Магнитогорске (Челябинская область) вновь пережили беспокойные часы в праздничные выходные – были эвакуированы 61 человек, в том числе 11 детей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС области, в ночь с 23 на 24 февраля в торговом центре «Зори Урала», который расположен в пристрое печально знаменитого дома №164 на проспекте Карала Маркса, загорелись товары хозяйственного назначения. При этом задымление наблюдалось и внутри самой многоэтажки.

К месту пожара были направлены подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона и дополнительные силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Жители 11 и 12 подъездов эвакуировались в сопровождении сотрудников МЧС. Напомним, 31 декабря 2018 года в 6 утра произошло обрушение седьмого подъезда в 12-подъездном доме №164 по проспекту Карла Маркса. В настоящий момент идет демонтаж 7 и 8 подъездов. Жители 5, 6, 9, и 10 подъездов временно отселены на период проведения этих работ. Подъезды с 1 по 4, а также 11 и 12 пригодны для проживания.

Возникший в минувшую ночь пожар был успешно локализован в короткие сроки пожар, а в дальнейшем и ликвидирован. Администрация Магнитогорска выделила два автобуса для обогрева эвакуированных ночью жильцов 11 и 12 подъездов. После проветривания все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.

В ГУ МЧС уточнили, в данный момент в обстоятельствах происшествия разбираются специалисты отдела дознания. В Магнитогорск дополнительно направлена испытательная пожарная лаборатория.

Фото ГУ МЧС области