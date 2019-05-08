Жителей Челябинской области просят не играть с огнем в майские праздники

Главное управление лесами Челябинской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах в предстоящие майские праздники - обстановка на Южном Урале складывается тяжелая. Только за минувшие сутки в регионе ликвидировано 24 лесных пожара на общей площади в 878,67 гектара.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского, Саткинского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. С начала пожароопасного сезона в Челябинской области ликвидировано 260 лесных пожаров на площади 3292,73 гектара.

«Сегодня для возникновения пожара будет достаточно одного окурка, выброшенного из окна. Любые действия с огнем на поле, в лесу или рядом с ним могут иметь страшные последствия. Впереди длинные майские праздники, погодные условия останутся без изменений. Я прошу всех жителей и гостей области быть бдительными, подойти к этому вопросу максимально серьезно и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», - отметил исполняющий обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня крупный лесной пожар тушат на территории Брединского лесничества (на месте происшествия работают 130 человек и 43 единицы техники). На территории Чебаркульского лесничества локализован крупный лесной пожар на площади 500 гектаров.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», с 1 мая на территории Южного Урала действует особый противопожарный режим. Ограничен вход и въезд в леса для граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в два и более раз. На граждан штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 20-ти до 40 тысяч, на юридических - от 300 до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.