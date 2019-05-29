Жители Челябинска помогли задержать пьяного бесправника

Благодаря бдительности челябинцев, сообщившим в полицию о том, что по дворам Курчатовского района ездит пьяный водитель, стражи порядка задержали нарушителя.

В дежурную часть госавтоинспекции города Челябинска поступило сообщение от граждан, что во дворах домов по улице Ворошилова может находиться нетрезвый молодой человек, который не имеет водительского удостоверения и управляет автомобилем ВАЗ-2115. Для его задержания были ориентированы экипажи ДПС. В считанные минуты пьяный водитель был задержан. Как выяснилось, управлял он машиной супруги.

«Я меня никогда не было водительского удостоверения. Я не обучался в автошколе. Финансовой возможности не было», - рассказал задержанный житель Челябинска.

После прохождения медицинского освидетельствования молодого бесправника доставили в мировой суд.

«Мировым судьей Курчатовского района города Челябинска, данному гражданину за управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительского удостоверения назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», - сообщила представитель пресс-службы ГИБДД России по городу Челябинску Алена Безменова.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо. Нарушение этого правила в большинстве случаев заканчивается дорожными трагедиями.