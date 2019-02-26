Жители Челябинска задержали грабителя-рецидивиста

Неравнодушные жители Челябинска помогли задержать вора, напавшего на пожилую пенсионерку. О том, как неизвестный ее избивает и пытается забрать сумку из окна увидела соседка женщины и подняла панику.

Преступление было совершено в дворе одного из домов, расположенных в Советском районе Челябинска. Местная жительница из окна своей квартиры, что к на улице к ее соседке сзади подошел незнакомый мужчина, ударил ее по голове, а затем забрал сумку и бросился убегать. Женщина стала кричать и звать на помощь. Ее крики услышал один из автомобилистов, который тут же припарковал машину и бросился в погоню за преступником. Он догнал его в соседнем дворе, задержал и привел обратно на место преступления. Очевидцы уже успели вызвать полицию.

«На место выехала группа немедленного реагирования в составе полицейских полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель Металлургического района», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

В полиции уличный грабитель рассказал, что на преступление пошел спонтанно. Он возвращался с железнодорожного вокзала, где покупал билет на поезд. Седьмого марта он собирался ехать к своей знакомой. На обратном пути в одном из магазинов он купил себе чашечку кофе на вынос и решил прогуляться. Тут – то ему на глаза и попалась одинокая старушка.

«Я оглянулся посмотрел, что никого нет вокруг, подошел и ударил ее по голове. Она упала, она упала, но сумку отдавать не хотела. Она ее крепко держала и мне пришлось пинать ее по рукам. Когда она ослабила хватку, то я вырвал сумку и побежал. Успел перебежать дорогу и там меня догнали. Я уже по состоянию здоровья не мог больше бежать», - рассказал в полиции задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Билет на поезд ему явно не пригодится. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Полицейские городского управления МВД выражают искреннюю благодарность гражданам, проявившим активную гражданскую позицию и оказавшим содействие в задержании подозреваемого, совершившего тяжкое преступление. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений. Пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим очевидцами его противоправных деяний, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефону службы «02» либо непосредственно в дежурную часть районного отдела полиции по месту совершения преступления. Заявления принимаются круглосуточно», - добавила Светлана Калмыкова.

В феврале 2019 года это уже второй случай, когда челябинцы задерживают преступников.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 февраля 2019 года в Ленинском районе Челябинска одиннадцатиклассник Глеб Зевакин, возвращаясь с прогулки со своей собакой, задержал грабителя, который напал в подъезде на его соседку и похитил у нее золотую цепочку.