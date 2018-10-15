Жители Челябинской области продолжают воровать канализационные люки

МУП «ПОВВ» продолжает работу по устранению проблемы открытых колодцев. Кражи люков в Челябинске продолжаются.

Проблема хищения и поломки крышек от водопроводных и канализационных колодцев остается острой. Открытый колодец представляют серьезную опасность для жизни и здоровья. Поэтому ситуация находится на постоянном контроле МУП «ПОВВ». Замена крышек и ремонт колодцев осуществляются круглогодично.

С 1 января 2018 года в диспетчерскую предприятия поступило 1870 заявок по поводу открытых колодцев или сломанных люков. В текущем году предприятие уже обезопасило более полутора тысяч колодцев. В частности, СП «Горводопровод» установило 303 люка типа "Т" (тяжелых, для проезжей части). В газонах установлена 301 бетонная крышка. СП «Горводоотведение» заменило в текущем году более 915 люков и крышек.

По словам начальника СП «Горводопровод» Дмитрия Носачева, когда обнаруживается открытый колодец, сначала выясняется его принадлежность. Если он находится в ведении другой организации, то информация передается непосредственно собственникам или в администрацию района.

В случае, если установлен факт хищения люка, подается заявление в полицию. Но даже несмотря на угрозу уголовного преследования, недобросовестные граждане продолжают совершать кражи.

"Всего в ведении МУП «ПОВВ» находится около 150 тысяч колодцев, - добавляет Дмитрий Носачев. - Обеспечить круглосуточное наблюдение за каждым из них невозможно. Поэтому МУП «ПОВВ» предлагает сообща решать эту проблему и обращается к гражданам и представителям Управляющих компаний с просьбой быть внимательнее на улицах города."

Если вы заметили открытый колодец - обратитесь в диспетчерскую службу МУП «ПОВВ» в Челябинске - 729-95-59. В Копейске заявки принимает диспетчерская по телефону (35139) 4-39-29, в Коркино - (35152) 4-04-22. Телефоны работают круглосуточно.