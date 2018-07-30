Жители Еманжелинска остались без горячей воды. Возбуждено уголовное дело

Жители Еманжелинска (Челябинская область) остались без горячей воды. Коммунальщики накопили многомиллионные долги перед поставщиками газа. Возбуждено уголовное дело.

Проверку по факту прекращения подачи в городе горячего водоснабжения предприятием ООО «Уралсервис»провела прокуратура Еманжелинска.

Установлено, что руководство организации в период с августа 2017 по май 2018 года получало от ООО «Новатэк-Челябинск» горючий газ, который использовался в процессе производства тепловой энергии. Плату от населения за потребленную тепловую энергию предприятие получало, но поставщикам газа предоставлялись ложные сведения об отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам.

Задолженность перед «Новатэком» составила порядка 100 миллионов рублей. Компания ввела ограничение на подачу газа на котельные города, в результате чего в 80% многоквартирных жилых домов и социальных учреждений с 19 июля 2018 года была прекращена подача горячей воды.

«Проверка показала, что потребители своевременно вносят плату за энергосурсы, собираемость платежей составляет более 90%. Однако, полученные от потребителей денежные средства руководство ООО «Уралсервис» использовало на иные цели, на счетах предприятия указанные денежные средства отсутствуют», - рассказала старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

27 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере».

Жители пока остаются без горячей воды, уточнила Наталья Мамаева.

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой города на контроль.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ранее без горячей воды оставались жители домов в Нижнем Кыштыме. Горячее водоснабжение было отключено со второго июля на две недели в связи с проведением ООО «ЮжУралСпецМВ» ежегодных гидравлических испытаний. Но в положенный срок горячая вода в краны не вернулась. В ситуацию также пришлось вмешиваться прокуратуре. Сейчас горячее водоснабжение восстановлено.