Жители Еткульского района убили местного жителя, а тело сожгли на свалке

В Челябинском областном суде сегодня, восьмого июля, вынесен приговор в отношении трех молодых людей из Еткульского района (Челябинская область), которые убили и сожгли жителя села Каратабан. Никакие останки потерпевшего так и не были найдены.

На момент совершения преступлений двоим подсудимым было по 19 лет, третьему сообщнику всего 17.

Судом установлено, что молодые парни в октябре 2017 года приехали к жителю села Каратабан, что разобраться с ним по поводу того, что он избил мать подруги одного из подсудимых. Они избили его, затем положили его в багажник машины отвезли на свалку твердых бытовых отходов. Там подсудимые убили мужчину, а тело потерпевшего сожгли. Никакие останки потерпевшего так и не были найдены в ходе предварительного следствия.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, совершеннолетние преступники получили по 19 и 17 лет лишения свободы, а парню, который на момент убийства был несовершеннолетним – шесть лет.

Также судом удовлетворен иск родителей погибшего, взыскано с каждого по 150 тысяч рублей.