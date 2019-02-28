Жители Карталинского района насмерть забили монтировкой собутыльника, запрещавшего им курить

В суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Карталинского района, которые убили своего знакомого из-за запрета на курение в его присутствии.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Карталинского района, обвиняемых в убийстве.

«По версии следствия обвиняемые в июле 2018 года в поселке Новокаолиновый в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, избили потерпевшего, который сделал замечание по поводу курения в его присутствии, при этом выбил сигарету из рук одного из обвиняемых», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Затем они погрузили борца за «здоровый» образ жизни в багажник и отвезли его в лес. Там курильщики «добили» его монтировкой, а тело спрятали под ветками.

Обвиняемые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.