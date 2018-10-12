Жительница Аши зарубила топором сожителя

Жительница Аши (Челябинская область) зарубила топором сожителя, который систематически унижал ее. Суд отправил женщину на семь лет в колонию строгого режима.

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении 44-летней местной жительницы, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

Судом установлено, что погибший и подсудимая были сожителями. В гражданском браке они прожили более года. В день совершения преступления они употребляли спиртные напитки. Потерпевший стал высказывать своей гражданской жене, что она плохо убирает квартиру и готовит пищу. Чашу терпения подсудимой переполнили слова сожителя о том, что он ее передаст другому мужчине.

«Подсудимая взяла топор и с целью убийства нанесла не менее четырех ударов по голове мужчины, нанеся ему открытую черепно-мозговую травму. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, а подсудимая с места совершения преступления скрылась», - сообщил прокурор Аши Евгений Разумный.

На суде подсудимая заявила, что зарубила сожителя в состоянии аффекта. Однако в результате оценки неопровержимых доказательств, представленных государственным обвинителем, суд признал её виновной. Женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.