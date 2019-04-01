Жительница Челябинска мечтала получить полмиллиона за укус осла

В Челябинске Тракторозаводский районный суд частично удовлетворил исковые требования женщины, дочь которой за ладошку укусил осел, живший в контактном зоопарке санатория «Урал».

Действуя в интересах своей несовершеннолетней дочери, мать просила взыскать со здравницы полмиллиона рублей компенсации морального вреда и штраф согласно правилам статьи 13 Закона «О защите прав потребителей».

В результате женщина получила с санатория 22 с половиной тысячи рублей: 15 тысяч - это компенсации морального вреда, семь с половиной - штраф. В остальной части исковых требований суд истице отказал, сообщила консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова.

Она напомнила, что инцидент произошел летом прошлого года. Отдыхая в «Урале», мама с дочкой решили навестить обитателей контактного зоопарка. В то время как девочка кормила осленка, взрослый осел укусил ее за тыльную сторону ладони.

Девочку, укушенную ослом, осмотрел дежурный медик санатория. В дальнейшем истица несколько дней подряд обращалась в администрацию здравницы и просила предоставить ей информацию о наличии у осла прививок от бешенства и других инфекционных заболеваний. Каждый раз ей отвечали, что такой информацией не располагают. Тогда встревоженная мама обратилась в прокуратуру Увельского района.

Впоследствии в ходе проведения проверок уполномоченные органы установили, что контактный зоопарк на территории «Урала» является частью его инфраструктуры, заявлен на официальном сайте санатория как развлекательная услуга для детей и что в нем обитают животные, не имеющие специальных медицинских документов.

По словам Ирины Савинковой, ответчик исковые требования не признал.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», после того как непарнокопытный обитатель «Мишуткиного дворика» цапнул ребенка (не сильно, без последствий), работников лечебного учреждения привлекли к ответственности за нарушения ветеринарно-санитарных правил в контактном зоопарке.

В сентябре 2018 года прокурор Увельского района внес генеральному директору ОАО «Санаторий Урал» представление - должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Кроме того, по результатам проверки ответственное должностное лицо «Урала» оштрафовали на три тысячи рублей по части первой статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.

К слову, нарушения действующего законодательства санаторий тогда незамедлительно устранил. Все животные были отправлены на карантин и вакцинированы. Все усатые-хвостатые-пернатые жители «Мишуткиного дворика» оказались здоровы.