Жительница Челябинска нечаянно сожгла садовый домик соседей

Жительница Челябинска хотела убрать мусор, а сожгла садовый домик соседей. От строения остались только стены из бетонных блоков.

ЧП произошло в садовом товариществе «Мечел».

Местная жительница собрала мусор со своего дачного участка и решила его сжечь в металлическом ведре.

Она даже отправилась за ведром воды, чтобы соблюсти правила безопасности. Однако она не учла весьма важный природный фактор – ветер.

«Пока женщина отлучилась, он перевернул ведро с горящим мусором, а огонь, вырвавшийся на волю, довершил картину. Он пошел по траве, перебрался на чужой садовый участок и превратил в пепел соседний садовый домик. В считанные минуты от строения остались только стены из бетонных блоков», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Аналогичный случай произошел в Верхнеуральске.

30-летняя жительница одного из домов, несмотря на то, что в области действует особый противопожарный режим, тоже решила навести порядок на своем участке.

«Она собрала две объемные кучи мусора и, по предварительной информации, подожгла их. Женщина не стала следить за костром, а ушла заниматься другими делами. Мощный порывистый ветер разнес горящий мусор по всему участку. Заполыхал сарай. А из-за плотности постройки пламя перекинулось на крышу дома гражданки. Была угроза и домам соседей, но прибывшим пожарным удалось остановить распространение огня. В результате пожара сарай площадью 120 квадратных метров был уничтожен полностью, пострадала кровля и стены дома», - рассказали в МЧС.

В обоих случаях виновники понесут административное наказание за использование открытого огня во время особого противопожарного режима.

Штраф за это составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

И, естественно, виновнице первого пожара придется возмещать ущерб за уничтожение чужого имущества.