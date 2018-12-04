Жительница Челябинска отгрызла соседке палец из-за ее шумных детей. Ее супругу сломали челюсть. В недетских разборках разбирается полиция.

Инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном в Ленинском районе Челябинска. В квартире одной из местной жительницы сильно шумели дети, они прыгали, бегали и кричали. Это сильно не понравилось соседям снизу. Они поднялись и сделали замечание, потребовав прекратить крики.

Но дети не успокаивались. Соседи снизу свой визит в квартиру женщины повторили через пару часов. На этот раз они были настроены решительно. Двери открыл друг хозяйки, его избили двое мужчин и сломали челюсть. Хозяйку квартиру завалили на пол две женщины, которые также явились в квартиру. Одна из них откусила ей палец.

Весь инцидент видела пятилетняя дочка хозяйки квартиры, которая пережила эмоциональных шок и теперь боится, что к ним в дом придут зомби. Пострадавшая женщина написала заявление в полицию.

«Сообщение в полиции зарегистрировано. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося», - подтвердили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.