Жительница Карталинского района нашла грудного сына мертвым - СКР начал проверку
В Карталинском районе Челябинской области начата доследственная проверка по факту смерти месячного мальчика.
По предварительным данным, тело грудного сына без признаков жизни утром 24-го февраля обнаружила его мама, жительница села Анненское.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Согласно информации Челябинскстата, за 11 месяцев 2018-го года (не считая декабрь, по которому данных пока нет) на Южном Урале умер 201 младенец в возрасте до одного года, в том числе 106 - в результате состояний, возникающих в перинатальном периоде, 37 - от врожденных аномалий, девять - от внешних причин (к этой категории относятся убийства, несчастные случаи, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).