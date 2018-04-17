Жительница Карталов похитила детей у бывшего мужа

Жительница Карталов (Челябинская область) похитила детей у бывшего мужа. Судебным приставам понадобилось четыре часа, чтобы вернуть их отцу.

В отдел судебных приставов обратился молодой мужчина и попросил о помощи, сообщив, что его бывшая жена обманом похитила двух сыновей четырех и шести лет и увезла в неизвестном направлении.

На руках у мужчины было судебное решение от ноября 2017 года, в соответствии с которым дети должны были проживать с отцом.

«Его жена стал матерью в юном возрасте – старшего родила, когда ей едва исполнилось 17 лет. Через два года появился младший сын, но мама не желала проводить все свое время с детьми и семьей, решив наверстать упущенное в молодые годы. Ее муж взрослее супруги на семь лет, поэтому по-иному смотрел на жизнь: он имел очень серьезную и ответственную профессию, дорожил семьей, поэтому многодневные загулы жены стали поводом для частых ссор, а затем и развода», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В суде отец добился, чтобы дети проживали вместе с ним в его частном доме, где есть все условия для их достойного содержания и воспитания. Вскоре в доме появилась и хозяйка, которую дети стали называть мамой.

Потом мужчина инициировал в суде процедуру лишения бывшей супруги родительских прав на сыновей. Но суд отказал в иске, так как женщина к этому времени устроилась на работу, сняла комнату в общежитии. Она навещала детей по договоренности, поэтому в очередной раз, когда женщина пришла, отец детей совершенно спокойно оставил маму с мальчиками в доме, вышел в надворные постройки буквально на пять минут, а когда вернулся – ни сыновей, ни их матери не было», - добавили в пресс-службе судебных приставов региона.

«Судебные приставы сразу же отправились по адресу общежития, где снимала комнату мать детей, провели опрос соседей, которые очень враждебно реагировали на людей в погонах и отца мальчиков. Но все-таки удалось выяснить, что малыши находятся в общежитии, правда, в какой из комнат на пяти этажах – неизвестно. Мать детей в это время была на работе – в местном магазинчике. Ее доставили домой, вызвали сотрудника органа опеки, участкового уполномоченного», - добавили в пресс-службе региона. Переговоры длились четыре часа, женщина то соглашалась отдать детей, то под влиянием «добрых» соседок меняла мнение. И только в результате настойчивости и терпения судебного пристава женщина отдала детей их отцу.