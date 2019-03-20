Жительница Каслей будет сидеть за избиение ребенка бывшего супруга

Жительница Каслей, проживая со своим бывшим супругом, в течение недели каждый день избивала его маленького сына. Суд отправил ее на три года в колонию.

Приговором Каслинского городского суда Челябинской области 50-летняя жительница Каслинского района, ранее судимая за преступления против личности, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».

«В ходе судебного заседания установлено, что подсудимая, проживая с бывшим супругом и его малолетним сыном 2010 года рождения в одном из жилых домов города Касли в отсутствие отца ребенка на почве личных неприязненных отношений к заведомо для нее малолетнему мальчику, в период с 13 по 22 ноября 2018 года наносила ему побои в виде болезненных захватов за руки, удары по лицу, нижним конечностям, причиняя физическую боль, физические и психические страдания, а также согласно заключению эксперта телесные повреждения в виде кровоподтеков на ногах», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.