Жительница Коркино, привыкшая жить за счет детей-инвалидов, отказалась платить алименты

В городе Коркино (Челябинская область) мать шестерых детей, лишенная родительских прав, приговорена мировым судом к 150-ти часам обязательных работ за неуплату алиментов. Судебные приставы привлекли ее к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ.

Исполнительное производство о взыскании с 32-летней Екатерины Г. алиментов на шестерых детей (в их пользу женщина должна отдавать половину всех своих доходов) было возбуждено в мае 2018 года. Тогда многодетная мать была лишь ограничена в родительских правах, хотя детей уже передали под опеку государства. Во всех свидетельствах о рождении в графе «отец» стоял прочерк, хотя он был и есть: это сожитель должницы (статус матери-одиночки, к тому же многодетной, дает немало бонусов от государства).

Как отмечают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, выплаты, предназначенные детям, их неработающие и пьющие родители в основном тратили на себя. Дети страдали отставанием в развитии, двое получали пенсию по инвалидности. Уже в детском приюте инвалидность оформили еще одному ребенку.

Мать после ограничения в родительских правах быстро нашла работу в управляющей компании, алименты отчислялись из ее заработной платы. Осенью 2018 года органы опеки вышли в суд с иском о лишении жительницы Коркино родительских прав, поскольку за все время пребывания детей в социальном учреждении она их ни разу не навестила.

Суд удовлетворил данное требование. Женщина немедленно уволилась - с декабря 2018 года ни одного платежа на счет детей не поступило. Судебным приставам она сообщила, что алименты платить не будет, поскольку детей у отняли, доплат и детских пенсий по инвалидности они с сожителем лишились – теперь им самим не хватает средств на жизнь.

Из имущества за женщиной числится старый неухоженный дом с запущенным земельным участком, на недвижимость наложен запрет регистрационных действий. Обязательные работы она будет отбывать в одном из коммунальных хозяйств Коркино.