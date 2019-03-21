Жительница Магнитогорска наняла киллеров для убийства соперницы

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) наняла киллеров, чтобы убить новую возлюбленную своего бывшего мужчины.

Правобережным районным судом Магнитогорска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 30-летней местной жительницы, которая органами предварительного расследования обвиняется в приготовлении к убийству.

К преступлению женщина начала готовиться в декабре прошлого года, когда узнала, что у ее бывшего появилась новая пассия. Возненавидев соперницу, она решила ее «убрать»

«С 1 декабря 2018 года по 18 марта 2019 из личной неприязни к потерпевшей, обвиняемая совершила приготовление к убийству местной жительницы по найму, а именно, она нашла средства совершения преступления, соучастников совершения преступления, которым перевела денежные средства за исполнение данного преступления», - сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

Обвиняемая сначала организовала слежку за будущей жертвой, а затем обратилась к знакомой с просьбой найти исполнителей убийств. Для них она купала два сотовых телефона и перевела на счет своей знакомой 20 тысяч рублей в счет оплаты их услуг. Заказной убийство не состоялось, заказчицу задержали.

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.