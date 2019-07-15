Присылайте свои новости

Жительница пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске (Челябинская область) объявила голодовку в преддверии визита в город президента Владимира Путина. Она требует признать свое право на получение компенсации.

Как уже сообщало агентство, 19 июля в Магнитку приезжает глава государства. А накануне жительница дома Татьяна Писарева вывесила на своем балконе баннеры об объявлении голодовки в связи с отказом мэрии предоставить ей новое жилье взамен квартиры в пострадавшем доме, где она проживает.

Как пояснили агентству "Урал-пресс-информ" в прокуратуре области, в ходе проведенной ранее проверки было установлено, квартира №282, где живет Писарева, не принадлежит ей на правах собственности. Женщина была временно заселена в квартиру в доме №164 по Карла Маркса в 2010 году. Женщина требовала от администрации заключить с ней договор социального найма с регистрацией в этой квартире, но получила отказ. Тогда она подала иск в суд.

В марте 2017 года Правобережный районный суд Магнитогорска отказал Писаревой в удовлетворении ее требований. В декабре 2018 года произошло частичное обрушение дома и жителям предоставили право выбора: получить компенсацию на приобретение нового жилья или остаться жить в доме.

Писарева захотела получить компенсацию, но ей было отказано. "Право на получение единовременной денежной выплаты в связи с произошедшим 31 декабря частичным обрушением жилого дома имеют граждане, являющиеся собственниками и нанимателями жилых помещений, либо признанные в судебном порядке, постоянно проживающими в зоне чрезвычайной ситуации", - уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство оказало женщине помощь в подготовке проекта искового заявления об установлении факта проживания в жилом помещении. Но до настоящего времени Писарева с иском в суд не обратилась, уточнили в прокуратуре.

Напомним, 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа произошло обрушение седьмого подъезда 12-подъездного дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. В результате ЧП погибло 39 человек. Седьмой и восьмой подъезды жома сразу признали непригодными для проживания, людей отселили в съемное жилье и предоставляли компенсацию аренды. Потом переселили в съемное жилье жителей 5, 6, 9 и 10 подъездов.

Первого апреля дом был признан пригодным для проживания. Жители, которые не захотели переселяться, смогли остаться в своих квартирах. Те, кто не пожелал дальше жить в этом доме, получают сертификаты на покупку нового жилья.

На первом этапе расселяют жителей, проживавших в седьмом и восьмом подъездах. На эти цели из резервного фонда правительства РФ выделено 147 миллионов рублей. Был определен порядок предоставления социальных выплат на приобретение квартир лицам, проживающим в 1-6 и 9-12 подъездах.