Жительница Снежинска заплатила за «исцеление» себя и супруга 4 миллиона рублей

Жительница Снежинска (Челябинская область) заплатила за «исцеление» себя и супруга 4 миллиона рублей. «Парапсихолог Варвара» убедила, что им необходимо пройти курс дистанционного лечения.

В дежурную часть полиции города Снежинска обратилась 68-летняя жительница, которая за исцеление себя и своего супруга заплатила «ясновидящим» более 4 миллионов рублей.

Потерпевшая рассказала, что на одном из телевизионных каналов она вместе со своим 66-летним супругом в марте текущего года увидела передачу, в которой проводила обряды исцеления женщина-ясновидящая. Под впечатлением от увиденного супруги решили обратиться к экстрасенсу и позвонили по номеру телефона, указанному в телепередаче.

«На связь с супругами вышла «парапсихолог Варвара» и за 20 тысяч рублей провела диагностику. Ясновидящая убедила пенсионеров, что им необходимо дистанционное лечение, но для этого необходимо заплатить денежные суммы за различные магические аксессуары и артефакты. В течение двух недель супруги перевели экстрасенсам более 1 миллиона 250 тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Звонки от ясновидящих поступали пенсионерам практически каждый день, их убедили в необходимости лечения в Израиле в течение 10 дней, за что было заплачено еще 1 миллион 155 тысяч рублей.

«Однако через несколько дней экстрасенсы отменил поездку, а перечисленные деньги оставили себе в виде аванса за продолжение лечения и вновь попросили перевести 430 тысяч рублей, затем 370 тысяч рублей, и еще 500 тысяч рублей. Последний перевод супруги сделали в размере 355 тысяч рублей, когда их убедили, что это последний платеж, что супруги после последнего сеанса будут здоровы и проживут долго, и кроме того им вернутся все потраченные на лечение деньги», - добавили в региональном полицейском главке.

Однако на следующий день жителям Снежинска вновь поступил телефонный звонок, в ходе которого пенсионерам сообщили, что им оформлен сертификат на 10 миллионов рублей, но для его получения необходимо заплатить налог в сумме 650 тысяч рублей и 200 тысяч комиссионных в банк.

«После того, как супруги категорически отказались выплачивать деньги за сертификат, телефонные звонки прекратились. Осознав, что болезни не проходят, потерпевшие обратились в полицию. Стражам порядка заявители сообщили, что все переговоры с целителями проходили под давлением и угрозами, их убеждали в том, что, если не оплачивать лечение, их ждет летальный исход. Также ясновидящие требовали сохранять весь процесс лечения и его оплату в тайне, чтобы обряд начал действовать», - сообщили в полицейском главке.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Во избежание подобных случаев, полицейские обращаются к гражданам с убедительной просьбой, не верить информации об услугах, связанных с лечением различного рода колдунами, целителями и экстрасенсами. Не стоит перезванивать по указанных в средствах массовой информации телефонам и платить за сомнительные услуги деньги.