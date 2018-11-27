Жительница Снежинска заставила своего несовершеннолетнего сына воровать для нее водку

Полицейскими Снежинска (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая заставила своего 15-летнего сына воровать для нее спиртные напитки. При попытке вынести из магазина две бутылки водки подростка задержал охранник.

В дежурную часть Снежинска обратился сотрудник одного из магазинов города, который сообщил о том, что у них произошла кража. Охранник на выходе задержал 15-летнего подростка, который пытался вынести из торгового помещения две бутылки водки.

«Кража была совершена 31-летней местной жительницей и ее 15-летним сыном. Женщина уговорила сына пойти на преступление. Зайдя в магазин, она взяла с прилавка две бутылки водки, положила их в сумку, передала похищенное сыну, чтобы тот вынес спиртное из магазина. В то время, пока женщина отвлекала внимание продавцов, подросток пытался выйти из магазина, но был задержан охранником. Сумма похищенного составила порядка 600 рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников в правоохранительных органах, женщина последние три года нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Отец ребенка умер. Семья живет на пенсию по потери кормильца. Подросток в школу практические не ходит и предоставлен сам себе. Горе-мамашу уже привлекали к ответственности за ненадлежащие исполнение своих обязанностей по воспитанию сына.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Благодаря матери подросток ближайшие шесть лет может провести за решеткой. Такая же перспектива «светит» и самой женщине.