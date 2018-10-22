Жительница Свердловской области, находящаяся в федеральном розыске, жестоко расправилась с челябинцем. Она скрывалась от правоохранительных органов в областном центре, где нашла себе любовника, которого и убила.

Прокуратура Курчатовского района утвердила обвинительное заключение в отношении Валентины Шуляковой из Свердловской области, которая обвиняется в убийстве.

Валентина Шулякова была судима судом Курганской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина была приговорена условному сроку, но наказание она не отбывала, как это положено по закону. Валентина Шулякова была объявлена в федеральный розыск.

От стражей порядка обвиняемая скрывалась в Челябинске, где нашла себя сожителя. Преступление было совершено утром 18 апреля 2018 года. Несмотря на столь ранее время Валентина Шулякова уже была пьяна. Между ней и потерпевшим произошел конфликт. Как заверила суд обвиняемая, инициатором стал ее гражданский муж.

«Шулякова толкнула потерпевшего в спину, отчего он потерял равновесие и упал. Она прижала его коленом к полу, вооружилась ножом, который взяла со стола, и применяя в качестве орудия убийства, нанесла не менее 19 ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов потерпевшего – шею. Мужчина сопротивлялся и пытался уклониться от ударов. Но только еще получил несколько ударов ножом в руку», - рассказал помощник прокурора Металлургического района Челябинска Илья Гангало.

Смерть потерпевшего наступила в течение нескольких минут из-за обширной кровопотери. Валентина Шулякова с места преступления скрылась, но вскоре была задержана сотрудниками полиции.

Вину в убийстве задержанная признала полностью и дала признательные показания. Ей грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.