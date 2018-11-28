Жительница Троицка попыталась расплатиться купюрой «банка приколов»

Жительница Троицка (Челябинская область) попыталась расплатиться купюрой «банка приколов». Мошенницу «раскусила» кассир и «сдала» ее полиции.

ЧП произошло в одном из магазинов по улице Карташова.

23-летняя девушка пыталась расплатиться купюрой «банка приколов» в 500 «рублей», однако подделка была обнаружена кассиром. На место происшествия был вызван сотрудник полиции. В отношении мошенницы возбуждено административное дело по статье «Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем мошенничества».

Мировой суд для задержанной женщины определил в качестве меры наказания одни сутки административного ареста. Свое наказание она уже отбыла.

При совершении более крупного хищения – содеянное квалифицируется по статьям уголовного кодекса.