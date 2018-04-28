Жительница Троицка умудрилась похитить и унести на себе 90 килограммов металлической стружки

Жительница Троицка (Челябинская область) умудрилась похитить и унести на себе 90 килограммов металлической стружки. В пункте приема лома она сдала ее за тысячу рублей.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Троицк поступило сообщение о том, что с территории сервисного локомотивного депо похищена стружка вьюнообразная.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками транспортной была задержана 49-летняя местная жительница, которая похитила металлическую стружку с территории железнодорожного предприятия.

«Как показала проверка, женщина, 1968 года рождения, официально нигде не работала, постоянного заработка не имела, была трижды судима за имущественные преступления, в том числе в 2003 году за грабеж. Злоумышленница в вечернее время суток, дождавшись, когда у железнодорожников закончится рабочий день, пробралась на территорию сервисного депо и похитила 90 килограммов металлической стружки, сложив ее в прихваченные с собой мешки», - рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

С этой ношей женщина отправилась до ближайшего пункта приема металлолома, где и сдала похищенное. Сумма ущерба, причиненного железнодорожному предприятию, составила 1160 рублей.

В отношении женщины сотрудниками транспортной полиции был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хищение».

Мировым судом города Троицка за совершение мелкого хищения в отношении правонарушительницы принято решение о наложении административного ареста сроком на двое суток.