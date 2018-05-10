Жительница Троицка, заставлявшая своего ребенка попрошайничать, осталась на свободе

Жительница Троицка (Челябинская область), которая заставляла своего ребенка попрошайничать, осталась на свободе. Суд приговорил ее к условному сроку.

В Троицке вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая заставляла своего ребенка попрошайничать на улице.

«В январе месяце этого года около магазина по улице. Гагарина не работающая мать заставляла своего ребенка попрошайничать, путем уговоров и обещаний покупки от полученного дохода сладостей. Таким образом она неоднократно вовлекала ребенка в систематическое занятие попрошайничеством», - сообщили в пресс-службе городского суда Троицка.

В судебном заседании подсудимая заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

То обстоятельство, что она ранее не судима, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств.

Суд признал её виновной и назначил наказание, не связанное с лишением свободы, сроком на один год условно.