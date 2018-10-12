Жительнице Челябинска, заколовшей шампуром своего парня, продлили домашний арест. Но меру пресечения Светлана Бояринова постоянно нарушает. Почему полиция не следит за обвиняемой?

Сегодня, 12 октября, Сосновский районный суд продлил меру пресечения в отношении Светланы Бояриновой, обвиняемой по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

«Адвокат обвиняемой, нанятый ею, на суд сегодня не явился. Ее интересы представлял защитник по назначению. Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 29 октября», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Надежда Клочкова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла на озере Касарги 12 июля. Светлана Бояринова туда приехала со своим гражданским мужем на пикник. Во время застолья он приревновал девушку и пара поссорилась. В ходе конфликта Светлана Бояринова схватила шампур и вонзила его в грудь 28-летнего потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

Суд сразу вынес меру пресечения в отношении Светланы Бояриновой в виде домашнего ареста. На ногу девушки надели специальный браслет, с помощью которого правоохранительные органы должны были за ней следить. Однако, как рассказали родственники погибшего парня, этого не происходит.

«Она спокойно ходит по городу. Никакого браслета на ноге у нее нет. Она пользуется сотовым телефоном и выходит в интернет. Даже на суд Бояринова приехала спокойно с мамой и папой и без всякого браслета на ноге. Родители агрессивно себя вели, нам кричали, чтобы мы еще доказали, что их дочь убийца. Сама Бояринова на суде тихая была, на все вопросы судьи отвечала, заикаясь. Она нам вслед потом сказала, что все вернется, как бумерангом», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» жена брата погибшего парня.

Светлане Бояриновой за убийство грозит до 15 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 29 октября.