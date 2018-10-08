Жительнице Челябинска, заставлявшей 10-летнюю дочь делать «закладки», не удалось смягчить приговор

Жительница Челябинска, заставлявшая 10-летнюю дочь делать «закладки», пыталась добиться смягчение приговора. Суд встал на сторону прокуратуры. За распространение наркотиков и вовлечение в преступление ребенка, женщина семь лет проведет за решеткой.

По приговору Ленинского районного суда Челябинска 29-летняя Надежда Сафонова осуждена за семь покушений на сбыт наркотических средств и вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Она признана виновной в том, что, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в феврале 2018 года разместила наркотические средства в тайниках в Ленинском районе Челябинска, после чего была задержана сотрудниками полиции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Кроме того, к наркобизнесу Надежда Сафонова привлекла свою десятилетнюю дочь. Девочка делала «закладки» и фотографировала их на сотовый телефон. Действия ребенка попали в объектив камер наружного наблюдения.

С приговором не согласились осужденная и ее адвокат. В апелляционных жалобах они просили квалифицировать действия Надежды Сафоновой по семи фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств как единое продолжаемое преступление. А по статье ««Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» оправдать.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора не нашла оснований для удовлетворения жалоб осуждённой и ее адвоката, квалификацию действий Надежды Сафоновой и наказание оставила без изменения.